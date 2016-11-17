Кабмин одобрил штраф в 5 тысяч рублей за опасное вождение

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий размер штрафа за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте кабмина.

Документ предполагает внесение в кодекс об административных правонарушениях новой статьи, которая устанавливает ответственность в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.

Термин «опасное вождение» означает «неоднократное совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение других водителей в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба». Он был внесен в ПДД весной 2016 года.