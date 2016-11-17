Apple уличили в скрытном хранении персональных данных

Корпорацию Apple уличили в том, что она в реальном времени загружает и хранит на своих серверах информацию о всех звонках пользователей в течение четырех месяцев, сообщает Forbes.

Такую скрытую обнаружили специалисты российской компания «Элкомсофт» (Elcomsoft) после выхода операционной системы iOS 10 в сентябре 2016 года. После перехода мобильного устройства на iOS 10 на серверы Apple начали загружаться не только журнал вызовов и звонков FaceTime, но и данные о 10 последних пропущенных вызовах из сторонних приложений, включая Skype и WhatsApp. При этом данные о звонках будут отправляться в Apple даже в том случае, если пользователь отключит создание резервной копии в настройках iCloud.

«Синхронизация журнала вызова происходит практически в реальном времени, хотя иногда этот процесс происходит через несколько часов. Это связано с работой iCloud Drive, и отключение этой функции является единственным способом остановить передачу данных», — цитирует Forbes генерального директора Elcomsoft Владимира Каталова.

В самой корпорации Apple утверждают, что данные хранятся на их серверах не более 30 дней. Это делается для удобства пользователей и возможности восстановить информацию в случае ее потери. При этом специалистам, как отмечает Forbes, удалось восстановить из резервной копии информацию четырехмесячной давности.