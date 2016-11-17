Глава Минприроды назвал «лукавством» заявление о новом месторождении нефти в США

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской назвал «лукавством» сообщения об обнаружении крупнейшего в США месторождения сланцевой нефти. Об этом руководитель ведомства на своей странице в Facebook.

Сергей Донской, в частности, заметил, что речь не может идти о месторождении, так как это «всего лишь ресурсы». По его мнению, Геологическая служба США «щедро оценивает ресурсы регионов на нелокализованную “продолжительную” нефть» благодаря новой методике. Министр также попросил Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ) подготовить собственное заключение по этому поводу.

16 ноября на сайте геологической службы США (USGS) появилось сообщение о том, что американские геологи обнаружили в сланцевой формации Вулфкэмп в штате Техас крупнейшее в стране месторождение нефти и газа. Об этом сообщается. «Это крупнейшее месторождение нефти из тех, над которыми мы когда-либо работали, показывает, что даже в тех районах, где уже добыты миллиарды баррелей нефти, есть еще потенциал для обнаружения дополнительных нескольких миллиардов», — заявили в USGS. Прогнозируемый общий объем технически извлекаемых запасов нефти на этой формации составляет 20 млрд баррелей, природного газа — 16 трлн кубометров, газового конденсата — 1,6 млрд баррелей.