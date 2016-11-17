В Госдуме предложили наделить подростков правом открывать ОАО в 14 лет

Профильный комитет Госдумы по образованию и науке предложил внести поправки в законодательство, разрешающие подросткам с 14 лет выступать учредителями акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета. Утвержденные предложения будут направлены для рассмотрения в правительство и в профильные министерства

Подробности законопроекта не уточняются, однако агентство отмечает, что в рамках инициативы парламентариев также предполагается освободить работодателей от оплаты медосмотра несовершеннолетних и упростить процедуру расторжения трудового договора с несовершеннолетним по инициативе работодателя.

По действующему в России законодательству, в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса подростки могут регистрироваться в качестве учредителей акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью лишь с 16 лет и с согласия родителей.