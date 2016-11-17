«Газпром» назван лучшим работодателем для «технарей»

Концерн «Газпром» выбран самым привлекательным работодателем России для дипломированных специалистов в области бизнеса, юриспруденции и естественных наук, сообщает РБК.

Рейтинг самых привлекательных работодателей был составлен компанией Universum, занимающейся исследованиями в сфере брендинга. Исследование проводилось на основании опроса 26 тысяч специалистов из разных регионов России с ноября 2015 года по август 2016 года.



Имеющие образование в IT и гуманитарной сфере назвали самым привлекательным работодателем на российском рынке компанию Google. «Газпром» у специалистов-гуманитариев занял второе место, а у специалистов IT — третье.

Самыми привлекательными характеристиками работодателя опрошенные профессионалы назвали успех компании на рынке, возможность профессионального обучения и развития, а также конкурентоспособный базовый оклад, высокий заработок в будущем и престижность. Главными карьерными целями участники опроса назвали стабильную и надежную занятость, возможность решать интересные и сложные рабочие задачи и баланс между работой и личной жизнью.

Как отмечает РБК, «Газпром» и Google лидировали в рейтинге Universum и годом ранее.