ЕР приостановит членство мэра Переславля-Залесского

Пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» в Ярославле сообщила о временной приостановке членства в партии мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Такая мера сохранится на время следствия над подозреваемым Кошурниковым по делу о растрате 1 млрд рублей, выделенного госкомпанией «Роснано» для строительства фармацевтического производства. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы действуем по уставу. На ближайшем заседании регионального политического совета, который состоится 28 ноября, членство будет приостановлено», — пояснила собеседница агентства.

Ранее стало известно о задержании Кошурникова. Правоохранительные органы установили факт растраты денежных средств, выделенных «Роснано» на строительство в Ярославской области. Несколько лет реализация проекта строительства не велась, однако был растрачен 1 млрд рублей.

Было возбуждено уголовное дело в отношении Кошурникова, а также гендиректора и учредителя компании «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова. По версии следствия Атауллаханов и Султанов приобрели земельный участок у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт». Территория располагается в национальном парке. Кошурников выдал разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России.