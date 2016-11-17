Спецслужбы ликвидировали готовившего теракт в Нижнем Новгороде боевика ИГ

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ ликвидировали предполагаемого участника террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), подозреваемого в подготовке к совершению теракта, сообщает «Интерфакс».

Подозреваемый разыскивался в рамках уголовного дела о нападении на силовиков, совершенном в конце октября. «14 ноября 2016 года проведена спецоперация по его задержанию, в ходе которой он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был уничтожен ответным огнем. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали», — отмечается в сообщении ФСБ.

При обыске у преступника были обнаружены и изъяты автомат АК-47 и пять тротиловых шашек общим весом 1,8 кг.

23 октября в Нижнем Новгороде прошла спецоперация по обезвреживанию подозреваемых в терроризме. Двое мужчин, оказавших сопротивление, были убиты, еще одного удалось задержать. В багажнике машины боевиков обнаружили взрывчатку. Местные СМИ сообщали, что на съемной квартире подозреваемых были найдены маски и флаг террористической группировки ИГ. СМИ также сообщали, что подозреваемые были уроженцами Узбекистана.

Позже «Исламское государство» опубликовало видео с одним из убитых боевиков, где он угрожает «врагам» и присягает на верность лидеру организации Абу Бакру аль-Багдади.