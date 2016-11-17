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17 ноября 2016, 22:35
выборы Дональд Трамп рейтинги США

Опросы показали рост популярности Трампа после победы на выборах

Окленд, акция протеста против победы Дональда Трампа на выборах.
Окленд, акция протеста против победы Дональда Трампа на выборах.
http://uapress.info/

После победы кандидата-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США рейтинг его популярности вырос на 8%, сообщает Gallup по итогам недавно проведенного опроса.

В течение предвыборной недели Трампа одобряли 34% опрошенных американцев, а сейчас к нему положительно относятся 43% респондентов — причем это наивысший показатель популярности политика с весны 2011 года (тогда его популярность также достигала 43%).

Однако даже несмотря на этот прирост популярность Трампа ниже, чем у трех его предшественников на посту президента США — Барака Обамы (68% в 2008 году после победы на выборах), Джорджа Буша-младшего (59% в 2000 году) и Билла Клинтона (58% в 1992 году).

Отметим, что среди опрошенных сторонников Республиканской партии США Трампа положительно оценили 82%, тогда как среди респондентов, не имеющих партийных предпочтений, симпатии он вызывает у 39%.

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