Опросы показали рост популярности Трампа после победы на выборах

После победы кандидата-республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США рейтинг его популярности вырос на 8%, сообщает Gallup по итогам недавно проведенного опроса.

В течение предвыборной недели Трампа одобряли 34% опрошенных американцев, а сейчас к нему положительно относятся 43% респондентов — причем это наивысший показатель популярности политика с весны 2011 года (тогда его популярность также достигала 43%).

Однако даже несмотря на этот прирост популярность Трампа ниже, чем у трех его предшественников на посту президента США — Барака Обамы (68% в 2008 году после победы на выборах), Джорджа Буша-младшего (59% в 2000 году) и Билла Клинтона (58% в 1992 году).

Отметим, что среди опрошенных сторонников Республиканской партии США Трампа положительно оценили 82%, тогда как среди респондентов, не имеющих партийных предпочтений, симпатии он вызывает у 39%.