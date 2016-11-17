Госдума побила рекорд по продолжительности заседания

Состоявшееся 16 ноября заседание нижней палаты российского парламента продолжалось 10 часов 29 минут — это новый рекорд для Госдумы, причем предыдущий был поставлен всего две недели назад, передает РИА Новости.

Рекордную продолжительность нынешнего пленарного заседания отметил спикер ГД Вячеслав Володин, закрывая его. «Мы с вами вышли на рекорд по продолжительности работы пленарного заседания плюсом в две минуты. Уважаемые коллеги, с этим вас и поздравляю, пленарное заседание объявляется закрытым», — сказал он.

Напомим, ранее Госдума приняла поправки в собственный регламент, ведя для депутатов штрафы за отсутствие на пленарных заседаниях без уважительной причины. Еще с тех пор, как стало известно об их скором принятии, посещаемость заседаний резко выросла, и даже бывали случаи, когда на всех народных избранников не хватало лифтов в здании ГД.