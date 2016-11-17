Говорухин пожаловался на невмешательство государства в творческий процесс

Глава думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин критически высказался о невмешательстве государства в творческий процесс, сообщает «Интерфакс».

Говорухин отметил: «За 15 лет до "нулевых" годов уровень нравственности очень упал, а все ограничители оказались сняты благодаря тому, что государство не может вмешиваться. Оно и не вмешивается, и это тоже очень плохо».

По словам Говорухина, нравственная цензура осуществляется через другие институты: «Как правило, это общество, церковь и другие институты. Но у нас и этого нет. У нас единственная в мире конституция, где написано, что всякая цензура запрещена».

При этом депутат и режиссер выступил за цензуру: «Я считаю, что нравственные ограничения — суть свободы в обществе».

Напомним, вопрос цензуры в творческом процессе стал предметом широкого обсуждения после того, как руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в октябре на съезде Союза театральных деятелей России обвинил российские власти во вмешательстве в творческий процесс. К обсуждению подключились многие творческие и общественные деятели. Так, Никита Михалков заявил, что не понимает, «где ущемили» Райкина, лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов также резко отозвался о претензиях руководителя «Сатирикона». Андрей Звягинцев, Олег Басилашвили, Кирилл Серебренников, Евгений Миронов поддержали Райкина.