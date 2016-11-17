Говорухин объяснил неприязнь к слову «россиянин»

Кинорежиссер, сопредседатель центрального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и депутат Госдумы Станислав Говорухин рассказал о причине, побудившей его назвать слово «россиянин» отвратительным, передает ТАСС.

По его мнению, слова «русский» и «русский народ» являются «более широким понятием, чем принадлежность к какой-то нации», «в это понятие входят и тунгусы, и башкиры».

«Мы всегда были русским народом. В понятии „русский“ никогда не было и намека на национальность: татары, чуваши, тунгусы, чеченцы — все они русский народ. На мой взгляд, русский более широкое понятие, чем принадлежность к какой-то нации, оно охватывает все нации и народы, населяющие Россию».

При этом Говорухин подчеркнул, что вопрос о том, каким обобщенным термином следует называть граждан России, должны решить они сами. «Очень хорошо, что сегодня ведется дискуссия о создании гражданской нации, это правильное начинание. А как она будет правильно называться, наверное, должны решать граждане», — добавил он.

Ранее комментируя предложение о создании закона о российской нации, Станислав Говорухин назвал слово «россиянин» отвратительным. Он напомнил, что во времена СССР люди называли себя советским народом. «Сейчас советской власти нет, поэтому я не понимаю, кто мы»,— сказал Говорухин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, что жители России много веков называли себя русскими. Депутат отметил, слова «россиянка» и «россияне» звучат отвратительно с лингвистической точки зрения.

В свою очередь, в Кремле не стали комментировать это мнение депутата. «Это не кремлевская тема», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Станислав Говорухин руководит ОНФ и «по-прежнему является человеком, которого Путин уважает, с которым у Путина постоянно доверительный диалог».