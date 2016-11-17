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17 ноября 2016, 10:25
Борис Грызлов Дмитрий Рогозин Сергей Кириенко

СМИ сообщили о переходе Грызлова на место Рогозина в «Тактическом ракетном вооружении»

Борис Грызлов
Борис Грызлов
фото: inforesist.org

Экс-спикер Госдумы и бывший глава МВД РФ Борис Грызлов сменит вице-премьера Дмитрия Рогозина на посту председателя совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение», пишет в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Целью назначения Грызлова источники назвали необходимость снять часть нагрузки на Рогозина, который занимает аналогичные посты в «Роскосмосе» и Фонде перспективных исследований. В настоящее время Грызлов является главой наблюдательного совета «Росатома», но после его перехода в «Тактическое ракетное вооружение» эта должность перейдет к первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко.

В свою очередь, источник, близкий к руководству Минпромторга, уточнил, что кадровые перестановки будут произведены в конце ноября или начале декабря. В настоящее время министерство уже приступило к разработке соответствующих документов.

«Коммерсант» отмечает, что получить соответствующие комментарии Рогозина и Грызлова не удалось.

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