СМИ назвали женщину-претендента на пост главы Госдепа

Источник в команде избранного президента США Дональда Трампа рассказал, что пост госсекретаря при новой администрации может быть предложен губернатору Южной Каролины Никки Хейли, передает телеканал CNN.

По словам источника, кандидатура Хейли рассматривается и на другие должности в команде Трампа, хотя в ходе предвыборной гонки она не выражала поддержку кандидату-республиканцу — даже наоборот, критиковала его и поддерживала его конкурента, сенатора от Флориды Марко Рубио.

Источник в окружении Трампа утверждает, что новый президент США проведет встречи с самой Хейли, бывшим госсекретарем Генри Киссинджером и губернатором Флориды Риком Скоттом.

Никки Хейли — это первая женщина-губернатор, предки которой являлись коренными жителями Северной Америки. В октябре, накануне президентских выборов, Хейли заявила, что все-таки проголосует за Трампа.

Напомним, ранее американские СМИ писали, что ключевыми кандидатами на должность главы Госдепартамента США являются экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон.