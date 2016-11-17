Верховный суд разъяснил правила вынесения справедливых приговоров

Пленум Верховного суда (ВС) России разъяснил судьям, как сделать приговор справедливым, передает ТАСС.

Рекомендация была дана в рамках обсуждения проекта постановления «О судебном приговоре». Пленум, в частности, напомнил судьям о положениях статьи 6 европейской Конвенции о защите прав человека, в которой сказано, что только справедливое судебное разбирательство гарантирует законность приговора.

В ВС также отметили, что доводы суда должны быть основаны только на тех доказательствах, которые были исследованы во время судебных заседаний. Соответственно, неисследованные в суде доказательства, даже если они имеются в уголовном деле, не могут быть использованы для подтверждения судебных выводов.

Судьям рекомендовано излагать приговор в понятных выражениях и включать только аргументы по существу, без неясных сокращений и недопустимых в официальных документах слов. Кроме того, в ВС напомнили, что, согласно европейской Конвенции, обвиняемый в уголовном преступлении имеет право на допрос свидетелей, показывающих против него, а также на вызов свидетелей, которые могут дать показания в его пользу.

На этой неделе пленум ВС инициировал внесение в Госдуму законопроекта о введении отдельного вида госслужбы для сотрудников аппаратов судов — судебной службы. Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил о возможном изменении этического кодекса российских суде.