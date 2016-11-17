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17 ноября 2016, 16:42
Верховный суд суды

Верховный суд разъяснил правила вынесения справедливых приговоров

Судопроизводство. Молоток судьи.
Судопроизводство. Молоток судьи.
Pixabay

Пленум Верховного суда (ВС) России разъяснил судьям, как сделать приговор справедливым, передает ТАСС.

Рекомендация была дана в рамках обсуждения проекта постановления «О судебном приговоре». Пленум, в частности, напомнил судьям о положениях статьи 6 европейской Конвенции о защите прав человека, в которой сказано, что только справедливое судебное разбирательство гарантирует законность приговора.

В ВС также отметили, что доводы суда должны быть основаны только на тех доказательствах, которые были исследованы во время судебных заседаний. Соответственно, неисследованные в суде доказательства, даже если они имеются в уголовном деле, не могут быть использованы для подтверждения судебных выводов.

Судьям рекомендовано излагать приговор в понятных выражениях и включать только аргументы по существу, без неясных сокращений и недопустимых в официальных документах слов. Кроме того, в ВС напомнили, что, согласно европейской Конвенции, обвиняемый в уголовном преступлении имеет право на допрос свидетелей, показывающих против него, а также на вызов свидетелей, которые могут дать показания в его пользу.

На этой неделе пленум ВС инициировал внесение в Госдуму законопроекта о введении отдельного вида госслужбы для сотрудников аппаратов судов — судебной службы. Ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил о возможном изменении этического кодекса российских суде.

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