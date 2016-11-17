12 человек погибли в Ираке при взрыве машины на свадьбе

В суннитском городе к западу от Багдада на свадебном торжестве взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, передает Reuters. Жертвами взрыва стали 12 человек, 35 гостей церемонии получили ранения.

Представитель местных правоохранительных органов сообщил, что мишенью атаки террористов могли быть присутствовавшие на свадьбе региональные чиновники, которые выступали против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Напомним, иракские войска ведут сейчас активную борьбу с боевиками ИГ на своей территории: в частности, в начале ноября власти страны сообщили об освобождении от террористов шести районов Мосула.