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17 ноября 2016, 10:33
Армения Россия

Саргсян объяснил размещение российских «Искандеров» в Армении

Серж Саргсян
Серж Саргсян
Фото: armenpress.am

Президент Армении Серж Саргсян заявил, что размещение ракетных комплексов РФ «Искандер» на армянской территории было вынужденной мерой для сохранения стабильности в регионе. Об это сообщает агентство РИА Новости.

«Думаю, это была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в нашем регионе. Не секрет, что Азербайджан в течение последних нескольких лет регулярно приобретал новейшее вооружение. Мы не имеем таких возможностей, как Азербайджан, я имею в виду финансовые возможности, но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, находя противоядие. Я думаю, что в данном случае "Искандер" является именно таким противоядием», — пояснил Саргсян в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Глава Армении отметил ключевую роль России в регионе, «в том числе в поддержании мира и стабильности». При этом Саргсян подчеркнул, что нет необходимости в создании на территории страны новых российских военных баз.

«Я думаю, что в этом нет необходимости, потому что военная база имеет все возможности вобрать в себя все те элементы, которые могут быть востребованы. Поэтому одной базы в маленькой Армении, я думаю, достаточно, нужно просто придать этой базе военную мощь», — считает он.

Военная база РФ на территории Армении находится в городе Гюмри. Она работает в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. Договор о размещении базы продлен до 2044 года.

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