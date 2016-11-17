Варвара Караулова рассказала подробности общения с вербовщиком ИГ

Студентка МГУ Александра Иванова, ранее Варвара Караулова, рассказала в Московском окружном военном суде подробности своего знакомства и общения с вербовщиком террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает РИА Новости.

По словам Ивановой (Карауловой), знакомство произошло в 2012 году, когда она училась в десятом классе школы: «Я завела страницу во "ВКонтакте", и мы стали общаться».

Вербовщик, назвавшийся Владом, писал, что живет в Красногорске, фотографии он не присылал. В ходе общения обсуждались житейские и бытовые темы, футбол. «Постепенно эта переписка стала играть все большую роль в моей жизни. Начали просыпаться чувства — сначала симпатия, потом она переросла в любовь», – рассказала подсудимая.

Караулова рассказала, что после поступления в МГУ общалась только с вербовщиком, который ограничивал ее общение с другими людьми: «У меня практически началась паранойя, с представителями мужского пола я даже боялась поздороваться. Потом стал говорить, что с некоторыми девушками тоже нельзя общаться».

Про ИГ Иванова (Караулова), по ее словам, впервые узнала от собеседника, причем темы, касающиеся ислама, в разговорах появились лишь в 2014 году: «Я поддерживала эти диалоги только потому, что ему это интересно. Больше он ни о чем говорить не хотел».

Девушка рассказала суду, что не решилась отговаривать собеседника, когда он заявил ей о намерении уехать воевать за ИГ: «Отговаривать его я не решалась, боялась, что он решит не продолжать со мной общение. Я поняла, что этого человека я люблю и жизни своей без него не представляю».

Напомним, Караулову арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Эксперты признали Варвару Караулову вменяемой.