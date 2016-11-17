Автор «закона Магнитского» подготовил масштабный ответ на российские кибератаки

Американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин заявил, что подготовил «всеобъемлющий» ответ России, которая якобы причастна к кибератакам в ходе предвыборной президентской кампании США, передает Reuters.

Масштабный законопроект является также ответной мерой на действия РФ в Сирии и Европе. Кардин не уточнил детали проекта, однако отметил, что реакция США основана на противоречии России американским интересам. Он также подчеркнул, что постарается закончить необходимую работу по антироссийским мерам до того, как действующий президент США Барак Обама покинет свой пост.

Сенатор выступит с докладом о планах политики в отношении РФ 17 ноября.

Напомним, что Кардин является автором «закона Магнитского». Документ содержит имена 39 россиян, которые, по мнению его создателей, причастны к гибели юриста Сергея Магнитского в 2009 году в СИЗО Москвы. В качестве ответа российская сторона запретила американцам усыновлять сирот РФ.

Отметим также, что Соединенные Штаты уверены в причастности Москвы к атакам хакеров на серверы Демократического национального комитета летом 2016 года. Россия заявляла, что не имеет к кибератакам никакого отношения.