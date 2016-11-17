Представитель Госдепа вышел из себя из-за вопроса RT о Сирии

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби в ходе регулярного брифинга допустил некорректные высказывания в адрес российской журналистки, представляющей телеканал RT.

Журналистка обратила внимание Кирби на то, что Госдеп не предоставляет какие-либо подробности об авиаударах, которые якобы нанесли российские ВКС и сирийские правительственные войска по гражданским объектам в Сирии, в частности больницам. При этом Кирби прямо возложил ответственность за удары на Москву и Дамаск.

Отвечая российской журналистке на вопрос о подробностях, в том числе точном местоположении якобы пострадавших объектов, представитель Госдепа заявил: «Почему бы вам не спросить ваше Министерство обороны о том, что они делают? Посмотрим, что вам удастся получить».

Когда за российскую журналистку вступились коллеги, в том числе американский журналист, сотрудник Associated Press Мэтт Ли, Кирби заявил: «Извините, но я не собираюсь ставить Russia Today на один уровень с вами, представляющими независимые СМИ».