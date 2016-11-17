Интернет-омбудсмен Клименко спрогнозировал разблокировку LinkedIn

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко допустил, что после выполнения соцсетью LinkedIn требований Роскомнадзора она может быть разблокирована, передает телеканал «Россия 24».

«Здесь разошлись позиции LinkedIn как компании, у которой есть опыт американский, и нашего суда, который следует нашей, российской трактовке закона. (…) Я думаю, что в результате происходящих событий будет либо уточнена версия закона, либо внесены поправки. Это законодательство у нас достаточно мобильное, поскольку интернет — это новая среда. Может быть принятая позиция пересмотрена, а, может быть, нет», — пояснил Клименко.

Он подчеркнул, что в настоящее время Роскомнадзор «просто выполнил судебное решение».

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор предписал поставщикам интернет-услуг заблокировать доступ к LinkedIn. До этого решения социальная сеть была внесена в свой реестр нарушителей закона о персональных данных, однако доступ к сайту не был заблокирован.

В августе Таганский районный суд Москвы признал, что LinkedIn нарушила закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ и должна быть заблокирована.

Соцсеть LinkedIn предназначена для соискателей работы, а также обмена деловыми контактами. В ней зарегистрированы более 400 млн человек.