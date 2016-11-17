Картина Моне продана за рекордные 81,4 млн долларов

Пейзаж французского импрессиониста Клода Моне «Стог сена» (La Meule) продан на аукционе Christieʼs за 81,447 млн долларов при оценочной стоимости в 40 млн долларов, сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Нового обладателя полотна не называют.

Это новый рекорд аукционной цены для работ Моне, предыдущий показатель был почти на 1 млн долларов ниже: в июне 2008 года «Пруд с кувшинками» был продан за 80,5 млн долларов.