ФАС начала проверку в офисе Lenovo в Москве

Начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по борьбе с картелями Андрей Тенишев заявил о начатой сотрудниками ведомства проверке в столичном офисе Lenovo, передает ТАСС.

«Lenovo препятствует проведению проверки, видимо есть что скрывать», — подчеркнул Тенишев.

Проверка проводится в связи с «антикартельным расследованием о поставках компьютерной техники для государственных нужд».

Начальник управления ФАС рассказал, что проверка проводится и в других крупных иностранных компаниях, который осуществляют деятельность на территории России.

Представитель пресс-службы ФАС Дарья Силкова рассказала РБК, что «никто не задержан, никого не допрашивают, просто пришли люди из ФАС в рамках проверки поступившего заявления». Что это за заявление, не уточняется.