В Кремле сообщили о предстоящей встрече Путина с президентом Филиппин

Президент России Владимир Путин 19 ноября в Лиме проведет встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Представитель Кремля уточнил, что в ходе встречи стороны планируют обсудить возможность участия нефтегазовых компаний России в проектах на Филиппинах. «От нас — замминистра экономразвития Александр Цыбульский, и в настоящее время согласовывается место и сроки проведения первого заседания этой межправкомиссии. Очевидно, и президенты в ходе своего разговора эту тему затронут», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Кроме того, лидеры двух стран могут быть обсудить вопросы военно-технического сотрудничества и международные вопросы.

Ранее Дутерте сообщил о том, что он лично просил о встрече с Путиным на предстоящем саммите АТЭС в Перу. По его словам, он хочет, чтобы Филиппины и Россия стали «лучшими друзьями». Дутерте также заявлял, что Филиппины могут последовать примеру России и покинуть Международный уголовный суд (МУС).

В начале ноября президент Филиппин в интервью телеканалу Al Jazeera назвал президента России Владимира Путина своим «идолом».