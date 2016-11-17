Роскомнадзор заблокировал LinkedIn

Роскомнадзор предписал поставщикам интернет-услуг заблокировать доступ к социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn. Об этом 17 ноября сообщается на сайте ведомства.

Ранее LinkedIn была внесена Роскомнадзором в свой реестр нарушителей закона о персональных данных, однако доступ к сайту не заблокировали.

10 ноября Мосгорсуд признал законным иск Роскомнадзора о нарушении правил переноса данных российских пользователей LinkedIn на территорию России.

В августе текущего года Таганский районный суд Москвы признал, что LinkedIn нарушила закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ и должна быть заблокирована. Иск был подан Роскомнадзором, который обнаружил утечку данных пользователей соцсети.

Добавим, что на момент написания этого материала социальная сеть была доступна как у мобильных операторов, так и у провайдеров коммутируемого доступа в интернет. Как правило, на исполнение решений Роскомнадзора у поставщиков интернет-услуг уходит несколько дней.