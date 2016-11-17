Лукашенко рассказал о двояких чувствах при виде белоруса с флагом РФ

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей реакции на поступок Андрея Фомочкина, который пронес российский флаг на открытии Паралимпиады в Рио, передает РИА Новости.

«Чувство разочарования, что не так сделали, как надо было, и чувство радости, что запасной флаг под рубашкой спрятали, как в годы Великой Отечественной войны», — говорит Лукашенко.

Он уверен, что граждане России и Белоруссии должны поддерживать друг друга и защищать. Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона хотела продемонстрировать свою солидарность с позицией России в вопросе незаконного давления на спортсменов.

«Мы видели эту несправедливость и не могли спокойно относиться, что над нашими людьми просто издеваются. Мы поступили, как и должен был поступить каждый человек, когда обижают его брата», — отметил белорусский лидер.

Представитель Минспорта Белоруссии Андрей Фомочкин пронес российский триколор на церемонии открытия Паралимпиады в Рио. Этот поступок высоко оценили не только отстраненные от Игр российские спортсмены. Фомочкину подарили сертификат на получении квартиры в Московской области.