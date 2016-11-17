Киев опроверг заявление Лукашенко о потоке контрабандного оружия с Украины

В Госпогранслужбе Украины заявили, что на госгранице с Белоруссией не зафиксировано больших потоков вывоза оружия из страны, о чем ранее заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Укринформ».

«Мы не фиксируем на данный момент существенных потоков вывоза оружия из Украины. Единичные случаи случаются, но говорить о том, что существуют некие стабильные трафики или целые каналы, оснований нет. Слова президента соседнего государства я не могу комментировать, но ситуация не имеет такого масштабного характера, как говорится в заявлении», — сообщил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

Ранее Лукашенко рассказал о большом потоке оружия, который отмечен на границе между государствами, передает ТАСС.

«Нам приходится грудью закрывать 1200 километров границы с Украиной, потому что потоком идет оружие, взрывчатка. Мы их уже задерживаем не только на границе, но и на железнодорожном вокзале (в Минске)», — сказал белорусский лидер.

Он пояснил, что «весь поток, который раньше перемещался с запада на восток через Прибалтику, Белоруссию и Украину, сегодня хлынул через Белоруссию. (…) С одной стороны, это хорошо. А с другой, это требует больших усилий и затрат, чтобы удерживать здесь безопасность».