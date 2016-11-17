Мединский пообещал бороться со старыми взглядами о Минкульте

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что в противовес об обвинениях закостенелости взглядов ведомства организована выставка «Актуальная Россия: среда обитания», передает РИА Новости.

«Нас часто упрекают в двух вещах несправедливо: во-первых, это то, что мы слишком увлекаемся историей и исторической пропагандой, а второе — это то, что мы не любим современное искусство. Мы решили одним ударом развеять оба этих мифа и в Музее современной истории провести выставку актуального современного искусства», — сказал Мединский.

Он заверил, что выставка интересна содержанием.

После реконструкции здание Музея стало «одним из самых престижных выставочных пространств подобного типа в Москве».

«Я надеюсь, что этот проект, который мы сделали совместно с Росизо, Фондом развития современного искусства, первый и не последний. Почему выставка современного искусства в Музее современной истории России? Потому что историю пишут все — от президента и до простого гражданина, и, конечно, во все времена историю писали художники», — сказала директор Музея Ирина Великанова.

На выставке в Музее современной истории России представлены работы около 60 известных современных мастеров.