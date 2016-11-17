Шувалов успокоит сотрудников МЭР по просьбе Медведева

Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев заявил, что первый вице-премьер России Игорь Шувалов встретится с сотрудниками Минэкономразвития 17 ноября, передает ТАСС.

Фомичев отказался от комментариев возможных вопросов, которые могут быть затронуты в ходе обсуждения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства накануне отметил, что на сотрудников Минэкономразвития не распространяются претензии, которые предъявлены к бывшему главе ведомства Алексею Улюкаеву. Медведев призвал их работать слаженно и подчеркнул, что от этого многое зависит ввиду того, что ожидается первое чтение бюджета РФ на 2017-2019.

По информации издания «Коммерсантъ», премьер-министр обратился к Шувалову с просьбой успокоить коллектив МЭР.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (2 млн долларов). Решением Басманного суда Москвы он помещен под домашний арест до 15 января.

Президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности министра «в связи с утратой доверия».

Медведев подписал распоряжение о назначении врио министра экономического развития РФ заместителя главы ведомства Евгения Елина.