СМИ узнали имя застреленного в Москве бизнесмена-банкрота

Источник в правоохранительных органах российской столицы сообщил журналистам имя мужчины, который был найден застреленным вечером 17 ноября на парковке бизнес-центра в Хорошевском районе Москвы, передает «Интерфакс».

В убитом опознали 50-летнего Игоря Меклера, которого Арбитражный суд Москвы весной по заявлению «Банка Корпоративного Финансирования» признал банкротом.

Известно, что мужчина, уроженец столицы, возглавлял компанию «РОССТАЙЛ» и работал в реставрационной сфере.

Его убийство было совершено по адресу 1-й Магистральный тупик, дом 5в. Работники расположенного рядом бизнес-центра услышали выстрелы и выбежали из здания на парковку, где увидели лежащего мужчину со следами пулевых ранений.

Очевидцы вызвали полицию и скорую. Выяснилось, что неизвестный убийца несколько раз выстрелил в свою жертву. По факту гибели бизнесмена Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям — об убийстве и незаконном обороте оружия.