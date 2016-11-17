Меркель назвала торговый договор США и ЕС невозможным

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам своей встречи с президентом США Бараком Обамой в Берлине, заявила, что в настоящее время не усматривает перспектив подписания договора о свободной торговле между Штатами и Евросоюзом, передает The Local.

Меркель заверила, что «всегда прилагала активные усилия к заключению договора о свободной торговле с Соединенными Штатами», и в этом направлении удалось достичь «огромного прогресса на переговорах».

Однако пока соответствующий договор «заключен не будет», подытожила Меркель. Против принятия этого договора выступает избранный президент США Дональд Трамп, который считает, что такое соглашение повлечет за собой сокращение количества рабочих мест для американских граждан.