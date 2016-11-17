ЦБ предложил выдавать микрофинансовым организациям банковские лицензии

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что регулятор инициирует законодательные изменения, позволяющие микрофинансовым организациям (МФО) получать банковскую лицензии, передает РБК.

«Те МФО, которые увеличили свой капитал, интересуются расширением собственных операций, хотят перейти в статус банков, получить доступ к деньгам граждан — смогут это сделать, смогут получить соответствующие лицензии и расширить возможности для ведения бизнеса», — рассказал Швецов.

Он сообщил о возможном появлении третьего типа кредитных организаций. Речь идет о банках с базовой лицензией. У таких организаций будет ограниченный набор операций. Швецов уверен, что это упростит систему управления этими банками. Также это приведет к снижению требований со стороны ЦБ.

«Мы хотим создать непрерывную цепочку между двумя типами МФО и тремя типами кредитных организаций. Чтобы и банки могли становится МФО и плавать по этой вертикали собственных средств. И в зависимости от выбранной лицензии будет осуществляться регуляторная нагрузка. Такой механизм позволит оставаться в бизнесе тем банкам, которые не способны привлечь капитал», — пояснил зампред.