Лавров обсудит с Керри отношение Госдепа к RT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров намерен обсудить с госсекретарем США Джоном Керри резкое поведение представителя американского Госдепа Джона Кирби в отношении журналистов RT. Вопрос будет поднят на встрече в Перу на полях АТЭС, передает RT.

«Этот беспрецедентный случай вот такого разделения журналистов на правильных и неправильных, уважаемых и не уважаемых будет, безусловно, поставлен в ходе предстоящей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги Джона Керри. Контакт это состоится сегодня по местному времени в Перу», — заявила Захарова.

В случае повторения неуважительного отношения со стороны Госдепа США в адрес российских журналистов Захарова пообещала выделение американским представителям СМИ «специального места» на брифингах внешнеполитического ведомства.

«Это какой-то новый вид сегрегации? Такое отделение СМИ по идеологическому принципу? Я хочу напомнить своим коллегам в Госдепе, что в России официально работают американские журналисты. Некоторые из них, я вижу, в том числе находятся здесь и приходят регулярно. Вы хотите, чтобы они один раз испытали на себе такое же отношение?» — отметила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби в ходе регулярного брифинга позволил себе некорректные высказывания в адрес российской журналистки, представляющей телеканал RT.