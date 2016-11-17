В карьере бойца Расула Мирзаева появилось первое поражение

Американский боец смешанного стиля (ММА) грузинского происхождения Леван Макашвили одержал победу в поединке с россиянином Расулом Мирзаевым на турнире Fight Nights Global в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

Соперники провели все три отведенных раунда, по итогам которых Макашвили победил решением судей. Это поражение стало первым в карьере 30-летнего Мирзаева: теперь на его счету 17 побед в 18 поединках.

16 декабря Мирзаев встретится в Москве с бразильским бойцом Диего Брандао, который в июле 2014 года проиграл нокаутом чемпиону UFC в полулегком весе Конору Макгрегору.

В августе 2011 года Расул Мирзаев стал героем громкого скандала: студент Иван Агафонов, которому он нанес удар возле ночного клуба в российской столице, впоследствии скончался в больнице. Боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и вышел на свободу из зала суда, поскольку на тот момент уже отбыл вынесенное ему наказание в следственном изоляторе.