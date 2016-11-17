Минобороны РФ отчиталось о ликвидации десятков боевиков «Джебхат ан-Нусры»

Палубная авиация российского авианосца «Адмирал Кузнецов», который базируется у берегов Сирии, уничтожила в ходе авиаударов не менее 30 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, массированный огневой удар был произведен 15 ноября по объектам террористов в провинции Идлиб. Его результатом стало уничтожение крупного бандформирования группировки «Джебхат ан-Нусра».

В числе уничтоженных боевиков называют полевых командиров Мухаммада Хелала, Абу Джабер Хармужа и Абуля Баха Аль-Асфари.

Напомним, в ноябре авиация «Адмирала Кузнецова» начала атаковать цели в Сирии в рамках военной операции РФ по борьбе с терроризмом.