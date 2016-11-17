Обама предупредил об опасности «гонки кибервооружений»

Действующий президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции по итогам своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, заявил о необходимости принять меры международного уровня для избежания «гонки кибервооружений», передает Reuters.

По словам Обамы, требуется «выработать рамки и международные нормы деятельности в киберпространстве, чтобы не стать свидетелями гонки кибервооружений». А она, считает американский лидер, вскоре станет неизбежной, поскольку многие страны «расширяют свои возможности в данном направлении».

Обама отметил, что для предотвращения «гонки кибервооружений» надо защитить киберпространство от масштабного международного противостояния.

Напомним, ранее президент США заявил, что располагает доказательствами причастности российских властей к хакерским атакам на американские государственные интернет-системы, включая серверы Демократической партии.