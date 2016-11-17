Обама рассказал о доказательствах причастности Москвы к кибератакам

Президент США Барак Обама, выступая на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, заявил об имеющихся в его распоряжении «ясных доказательствах» причастности РФ к кибератакам на американские правительственные интернет-ресурсы, передает Reuters.

«Это не новое для России явление», — заявил Обама. Напомним, ранее Белый дом неоднократно обвинял российские власти в причастности к атакам хакеров на различные государственные интернет-ресурсы США, включая базу данных избирателей и серверы Демократической партии.

Ранее сегодня стало известно, что американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин — автор знаменитого «закона Магнитского» — заявил о подготовке «всеобъемлющего ответа» России на якобы организованные ею кибератаки в ходе предвыборной гонки в США.

По словам Кардина, он попытается реализовать свои законотворческие идеи до того, как действующий глава Белого дома Барак Обама покинет пост и его место займет избранный президент США Дональд Трамп.