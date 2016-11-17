После обсуждения санкций Обама и Меркель сделали России комплименты

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине президент США Барак Обама заявил, что Россия является военной супердержавой и обладает влиянием как в регионе, так и в мире, передает Reuters.

Глава Белого дома подчеркнул, что сотрудничество с Россией по-прежнему остается в интересах США — а сам он не изменил своему принципу по отношению к ней с первого дня пребывания у власти.

Фактически аналогичное заявление сделала на той же пресс-конференции и Ангела Меркель. По ее словам, Германия заинтересована поддерживать с Россией добрососедские отношения — но не собирается избегать обсуждения вопросов, по которым у обеих стран есть существенные разногласия.

Обама и Меркель также сообщили, что на предшествовавшей пресс-конференции встрече обсудили сохранение антироссийских санкций в связи с ситуацией на востоке Украины.