Госпитализирован подозреваемый в мошенничестве бывший вице-губернатор Петербурга

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян доставлен в больницу из СИЗО, где он содержится в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. Его госпитализировали прямо с допроса, передает «Фонтанка.ru».

По информации агентства во время допроса Оганесян пожаловался на плохое самочувствие. Была вызвана карета скорой медицинской помощи. Подозреваемого увезли в больницу.

Пресс-служба ГУ СК по городу сообщила, что «Оганесян находится под охраной в одной из больниц города», пишет «Интерфакс».

Причина госпитализации не сообщается. В СКР отметили, что 18 ноября в отношении задержанного будет избрана мера пресечения.

Как сообщалось ранее, Оганесян задержан в качестве подозреваемого в хищении более 50 млн рублей при строительстве стадиона «Зенит-Арена».