Доходы России от ограничения нефтедобычи оценили в 6 млрд долларов

Поддержка Россией намерения участников Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ограничить добычу нефти дала российскому бюджету дополнительных доходов на сумму более 400 млрд рублей (6 млрд долларов), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, связанные с правительством РФ.

Как поясняет агентство, согласие России ограничить объемы нефтедобычи вместе с ОПЕК привело к росту мировых цен на углеводороды. В результате нефтяные котировки выросли с 27 долларов за баррель в январе до 44 долларов в среднем за год.

Рост цен на сырье, а также увеличение объемов добычи в последние несколько месяцев помогли России нарастить выручку от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и пошлины на экспорт нефти. По данным агентства, январе-октябре 2016 года эти поступления в российский бюджет составили 2,7 трлн рублей (26% доходов бюджета за указанный период).