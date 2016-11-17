В Техасе обнаружено крупнейшее в США месторождение сланцевой нефти

Американские геологи обнаружили в сланцевой формации Вулфкэмп в штате Техас крупнейшее в стране месторождение нефти и газа. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Это крупнейшее месторождение нефти из тех, над которыми мы когда-либо работали, показывает, что даже в тех районах, где уже добыты миллиарды баррелей нефти, есть еще потенциал для обнаружения дополнительных нескольких миллиардов», — сообщили представители программы энергетических ресурсов USGS.

Прогнозируемый общий объем технически извлекаемых запасов нефти на сланцевой формации составляет 20 млрд баррелей, природного газа — 16 трлн кубометров, газового конденсата — 1,6 млрд баррелей.

В апреле в Анголе в бассейне реки Кванза были разведаны запасы нефти и газа общим объемом более 2,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Это месторождение будет разрабатываться совместно с британской компанией ВР.