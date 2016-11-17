Путин наградил орденами певицу Бабкину и главу ФАС

Президент России Владимир Путин наградил эстрадную певицу Надежду Бабкину и главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ в четверг был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Художественный руководитель «Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня"» Надежда Бабкина награждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Глава ФАС отмечен наградой за большой вклад в проведение государственной политики в области развития конкуренции, предупреждения, ограничения и пресечения монополистической деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Тем же указом главы государства звание «Заслуженный артист РФ» присвоено получившему известность в качестве телеведущего Игорю Угольникову, а также артистам театра имени Ермоловой Борису Миронову, Наталье Селиверстовой, Никите Татаренкову и Олегу Филипчику. Кроме того, орденом Почета награжден первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев, орденом Александра Невского – зампред правления Сбербанка Белла Златкис. Худрук концертного ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов получил орден Дружбы.