В Кремле исключили изменение экономической политики РФ из-за дела Улюкаева

Дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, задержанного по подозрению в получении взятки, не скажется на экономической политике государства и стратегическом курсе страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Вряд ли задержание господина Улюкаева может как-то ассоциироваться с изменением в экономической политике», — цитирует агентство слова Дмитрия Песков. «Вопросы стратегического развития страны так или иначе находятся в компетенции главы государства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Пескова сообщает, что в Кремле пока не определились с кандидатурой нового главы Минэкономразвития. Ранее в четверг первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече с руководителями управления Минэкономразвития заверил их, что «министерство долго без министра не будет». В секретариате вице-премьера также сообщили, Шувалов «обсудил с коллегами текущую деятельность министерства и отметил необходимость слаженной работы коллектива в отчетный период».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для отставки правительства в связи с задержанием министра Алексея Улюкаева. «В данном случае абсурдно говорить о какой-то коллективной ответственности», — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента.