Песков отказался связывать блокировку LinkedIn с цензурой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка в стране социальной сети LinkedIn была произведена в соответствии с действующим законодательством и не является проявлением цензуры, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «нет опасений», что данная мера будет воспринята в обществе как ограничение свободы слова, и добавил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с блокировкой соцсети.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор предписал поставщикам интернет-услуг заблокировать доступ к LinkedIn, которая была внесена ведомством в свой реестр нарушителей закона о персональных данных.

Мосгорсуд 10 ноября признал законным иск Роскомнадзора к соцсети о нарушении правил переноса данных ее российских пользователей на территорию России.

В августе текущего года Таганский районный суд Москвы признал, что LinkedIn нарушила закон о хранении персональных данных россиян на территории России и вынес решение о ее блокировке.