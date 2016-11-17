Песков назвал «уткой» новость о подготовке визита Трампа в Россию

В Кремле опровергли сообщение ряда СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации совершит визит в Россию, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока нет никаких разговоров [о возможности визита Трампа]. Это совершенно непроверенная какая-то информация, на "утку" похожа», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля, который прокомментировал новость о том, что Дональд Трамп собирается приехать в Россию. ​

Ранее в четверг газета «Известия» сообщила о готовящемся визите Трампа в Москву. Издание сослалось при этом на «высокопоставленный источник» в Республиканской партии США. Также уточнялось, что поездка нового американского президента в Россию должна состояться после его инаугурации, которая состоится 20 января.

В октябре в Кремле прокомментировали заявление Дональда Трампа о возможном визите в РФ. Тогда сообщалось, Трамп рассказал о готовности встретиться с лидером России еще до своей инаугурации, в случае победы на выборах.