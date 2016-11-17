Президент Филиппин допустил выход из МУС по примеру России

Президент Филиппин Родриго Дутерте допустил, что его страна может покинуть Международный уголовный суд (МУС) вслед за Россией, сообщает портал GMA News.

Комментируя свой предстоящий визит в Лиму для участия в саммите АТЭС, Дутерте отметил, что Филиппины могут последовать примеру России и покинуть МУС из-за усилившейся критики со стороны западных стран кампании по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой на улицах крупнейших филиппинских городов были убиты более двух тысяч наркоторговцев.

По словам Дутерте, в случае, если Россия и Китай решат создать «новый порядок», Филиппины первыми его поддержат.

Ранее президент Филиппин рассказал, что просил организовать личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящем саммите АТЭС в Перу. По его словам, он хочет, чтобы две страны стали «лучшими друзьями». Лидер Филиппин также поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил желание «зарыть топор войны» с Вашингтоном.

17 ноября президент России РФ подписал распоряжение о выходе страны из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд в Гааге. В МИДе пояснили, что Россия вышла из юрисдикции МУС, потому что он «не оправдал возложенных на него надежд». Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что МУС «не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия».