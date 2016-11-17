Польша заявила о готовности к взаимным отношениям с Россией

Глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский согласился с оценкой президента РФ Владимира Путина по поводу возможности восстановления отношений между двумя странами – с упором на слово «взаимные», передает РИА Новости.

«Если Россия требует от нас уважения и прагматизма, то мы также требуем этого от нее», – пояснил свою мысль Ващиковский.

«Президент Путин говорит, что готов сделать все, я отвечаю: не надо всего, пускай начнет с того, что отдаст обломки и отменит экономические санкции, наложенные на Польшу. Тогда мы вернемся к прагматическому разговору», – заявил глава польской дипломатии.

Напомним, во время вручения верительных грамот от новых послов в России, включая дипломатического представителя Польши Влодзимежа Марчиняка, президент РФ заявил, что Москва готова к восстановлению политического диалога с Варшавой, основывающегося на взаимном уважении и прагматизме.