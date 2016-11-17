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17 ноября 2016, 07:31
Алексей Навальный Верховный суд выборы Дмитрий Песков опросы

«Полит.ру» проводит опрос о возможном участии Навального в выборах президента

Алексей Навальный
Алексей Навальный
Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков

16 ноября Верховный суд России принял решение направить на новое рассмотрение дело против оппозиционера Алексея Навального в связи с «Кировлесом» после того, как ЕСПЧ признал политика невиновным и присудил ему денежную компенсацию. В случае оправдательного решения суда Навальный сможет участвовать в выборах президента России.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о перспективах участия Алексея Навального в грядущих президентских выборах в 2018 году.

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям выразить свое мнение по вопросу, какой эффект имело бы участие Навального в выборах президента РФ.

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