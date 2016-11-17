Читатели «Полит.ру» не ждут перемен в случае участия Навального в выборах президента

16 ноября Верховный суд России принял решение направить на новое рассмотрение дело против оппозиционера Алексея Навального в связи с «Кировлесом» после того, как ЕСПЧ признал политика невиновным и присудил ему денежную компенсацию. В случае оправдательного решения суда Навальный сможет участвовать в выборах президента России.

В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям выразить свое мнение по вопросу, какой эффект имело бы участие Навального в выборах президента РФ. Большинство респондентов убеждены, что это не изменило бы вообще ничего. Минимальное число участников опроса верят, что Навальный одержал бы на выборах победу.

Итоги опроса:

Не изменило бы вообще ничего – 45%

Повысило бы их легитимность – 21,7%

Привело бы к превращению Навального в лидера оппозиции – 14,2%

Доступ кандидата к ТВ расшатал бы систему – 9,2%

Подорвало бы репутацию Навального – 5,8%

Привело бы к победе Навального – 4,2%.