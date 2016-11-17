КС РФ разрешил пожизненно осужденным длительные свидания

Конституционный суд РФ постановил, что граждане, приговоренные к пожизненному заключению имеют право на длительные свидания со своими супругами. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте КС.

В случае, если такой заключенный находится в местах лишения свободы менее 10 лет, ему будет предоставлено право на одно длительное свидание в год.

В настоящее время нормы Уголовно-процессуального кодекса нарушают право пожизненно заключенных на семейную жизнь, так как длительные свидания в течение первых 10 лет отбывания наказания фактически запрещены, отмечается в решении суда.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал в 2015 году, что существующий запрет нарушает право таких граждан на семейную и личную жизнь.