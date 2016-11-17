Семья погибшего в Сирии российского офицера написала письмо Олланду

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, что семья погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко обратилась к президенту Франции Франсуа Олланду, передает РИА Новости.

В своем письме они призвали его объединиться с Москвой для борьбы с терроризмом.

«Господин президент, почему вы все после всех этих ужасных терактов в Париже и Ницце, когда наши сердца были вместе с французами, не сделали ничего, чтобы отомстить за безвинных жертв?» — зачитала отрывок из письма Захарова.

Родственники Прохоренко также отметили как народы РФ и Франции «мужественно плечом к плечу сражались за свободу Франции, всего мира во время Второй мировой войны».

Напомним, что старший лейтенант Прохоренко погиб близ сирийской Пальмиры в марте 2016 года. Он принял огонь террористов на себя, когда те его обнаружили и окружили.

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя погибшему за Пальмиру офицеру.